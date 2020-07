Serie A, la Roma strapazza il Brescia (ormai in B): Zaniolo, primo gol dopo l'infortunio

11 luglio 2020 a

a

a

Se segna pure Kalinic, allora il Brescia può considerarsi già in serie B. Il sostituto di Dzeko è stato disastroso in questa stagione, ma stavolta c’è stata gloria anche per lui nel 3-0 inflitto dalla Roma alle Rondinelle. Dopo un primo tempo concluso in parità, il secondo è stato a senso unico: Fazio l’ha sbloccata al 48esimo, dopodiché i giallorossi hanno preso il largo trovando prima il raddoppio con Kalinic (il fatto di essere stato dimenticato a due passi dalla porta gli ha consentito di segnare nonostante un controllo sballato) e poi il tris con Zaniolo. Il quale ha trovato il primo gol post-infortunio: una gioia grande per il talento azzurro, che sta ritrovando velocemente il feeling con il rettangolo di gioco, pur partendo sempre dalla panchina. La Roma ha quindi bissato il successo con il Parma e si è confermata al quinto posto, in attesa delle partite di Napoli e Milan. Per il Brescia, invece, la situazione è compromessa: 21 punti e -7 dal quartultimo posto nonostante una partita in più. Quando mancano sei giornate, solo la matematica ancora non condanna i lombardi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.