Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Serie A, il pronostico di ChatGpt: chi vince lo scudetto, chi crolla

venerdì 22 agosto 2025
Serie A, il pronostico di ChatGpt: chi vince lo scudetto, chi crolla

2' di lettura

La nuova Serie A parte con tante incognite e una certezza: ogni squadra ha motivazioni forti per la stagione che sta per cominciare. Il Napoli vuole difendere lo Scudetto conquistato l’anno scorso all’ultima giornata ai danni dell’Inter, i nerazzurri cercano il riscatto dopo un’annata senza trofei, Juventus e Milan puntano invece a tornare protagoniste. Come ogni estate, si gioca a immaginare la griglia di partenza. 

E come oramai di routine ogni anni, Fanpage ha interpellato l’intelligenza artificiale, stilando la sua classifica, analizzando rose, mercato e nuovi allenatori. Secondo il chatbot, il campionato 2025/26 parlerà ancora azzurro. Il Napoli di Antonio Conte sarebbe destinato a vincere il titolo per la seconda volta consecutiva, grazie a “più certezze e innesti di valore” che lo rendono la squadra più solida. L’Inter è indicata come principale rivale, anche se “paga la transizione con Chivu”. Sul podio salirebbe la Juventus, mentre al quarto posto spunterebbe la Roma, definita “in forte crescita” e pronta a tornare nell’élite con il nuovo tecnico.

Appena fuori dalla Champions, ChatGPT colloca Atalanta e Milan: i dubbi riguardano l’assestamento con Juric e Allegri, ritenuti possibili fattori di rallentamento. Tra le sorprese, il Como di Fabregas è proiettato verso una salvezza tranquilla in dodicesima posizione. In fondo alla classifica, invece, l’IA non ha molti dubbi: si salveranno Verona e Cremonese, con Nicola descritto come “specialista della permanenza”, mentre le tre retrocesse sarebbero Parma, Lecce e Pisa. Un pronostico che resta un gioco, ma che riflette l’attuale fotografia del campionato, in attesa che il calciomercato, ancora aperto, possa cambiare gli equilibri.

Di seguito la classifica completa:

Napoli
Inter
Juventus
Roma
Atalanta
Milan
Bologna
Lazio
Fiorentina
Torino
Genoa
Como
Udinese
Sassuolo
Cagliari
Cremonese
Hellas Verona
Parma
Lecce
Pisa

Nuove frontiere? Se l’intelligenza artificiale si mette il velo

Assurdo, ma vero Divock Origi, 16 milioni netti per non fare nulla: follia-Milan

Vicende emblematiche Napoli, addio Raspadori: il paradosso, cosa c'è dietro

tagchatgptintelligenza artificialeserie ascudetto

Nuove frontiere? Se l’intelligenza artificiale si mette il velo

Assurdo, ma vero Divock Origi, 16 milioni netti per non fare nulla: follia-Milan

Vicende emblematiche Napoli, addio Raspadori: il paradosso, cosa c'è dietro

ti potrebbero interessare

1335x858

Se l’intelligenza artificiale si mette il velo

Nicoletta Orlandi Posti
1400x933

Divock Origi, 16 milioni netti per non fare nulla: follia-Milan

C.S.
1669x605

Napoli, addio Raspadori: il paradosso, cosa c'è dietro

Claudio Savelli
720x576

Intelligenza artificiale, OpenAI svela ChatGPT 5