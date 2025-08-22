Serie A, il pronostico di ChatGpt: chi vince lo scudetto, chi crolla

La nuova Serie A parte con tante incognite e una certezza: ogni squadra ha motivazioni forti per la stagione che sta per cominciare. Il Napoli vuole difendere lo Scudetto conquistato l’anno scorso all’ultima giornata ai danni dell’Inter, i nerazzurri cercano il riscatto dopo un’annata senza trofei, Juventus e Milan puntano invece a tornare protagoniste. Come ogni estate, si gioca a immaginare la griglia di partenza.

E come oramai di routine ogni anni, Fanpage ha interpellato l’intelligenza artificiale, stilando la sua classifica, analizzando rose, mercato e nuovi allenatori. Secondo il chatbot, il campionato 2025/26 parlerà ancora azzurro. Il Napoli di Antonio Conte sarebbe destinato a vincere il titolo per la seconda volta consecutiva, grazie a “più certezze e innesti di valore” che lo rendono la squadra più solida. L’Inter è indicata come principale rivale, anche se “paga la transizione con Chivu”. Sul podio salirebbe la Juventus, mentre al quarto posto spunterebbe la Roma, definita “in forte crescita” e pronta a tornare nell’élite con il nuovo tecnico.

Appena fuori dalla Champions, ChatGPT colloca Atalanta e Milan: i dubbi riguardano l’assestamento con Juric e Allegri, ritenuti possibili fattori di rallentamento. Tra le sorprese, il Como di Fabregas è proiettato verso una salvezza tranquilla in dodicesima posizione. In fondo alla classifica, invece, l’IA non ha molti dubbi: si salveranno Verona e Cremonese, con Nicola descritto come “specialista della permanenza”, mentre le tre retrocesse sarebbero Parma, Lecce e Pisa. Un pronostico che resta un gioco, ma che riflette l’attuale fotografia del campionato, in attesa che il calciomercato, ancora aperto, possa cambiare gli equilibri.

Di seguito la classifica completa:

Napoli

Inter

Juventus

Roma

Atalanta

Milan

Bologna

Lazio

Fiorentina

Torino

Genoa

Como

Udinese

Sassuolo

Cagliari

Cremonese

Hellas Verona

Parma

Lecce

Pisa