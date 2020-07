Mario Balotelli, scaricato dal Brescia e fuori forma. L'ipotesi pazzesca: "In Serie B per rilanciarsi"

Futuro

Mario Balotelli prosegue in solitario le proprie sedute atletiche, È ormai fuori dal progetto Brescia e ora si aspetta che l'aritmetica condanni le Rondinelle prima della separazione tra club e calciatore. Balotelli a Brescia non è riuscito a lasciare il segno come molti si aspettavano, poi sono iniziate le crepe tra club e calciatore, che andranno a risolversi nelle aule di tribunale.

Mario Balotelli in procura dopo il caos scatenato da Raiola: lo scontro con il Brescia

Arrivati a metà luglio, si inizia a parlare di quello che sarà il futuro. Proprio nelle ultime ore, è rimbalzata la notizia di una possibile avventura al Monza, scrive il Giorno. Mario godrebbe infatti dei buoni rapporti con Adriano Galliani. Tra i tanti rumors anche quelli degli Emirati Arabi, pronti a ricoprire d'oro l'attaccante. In pole per lui c'è infatti lo Sharjah, la cui sede del club è distante soli 25 minuti da Dubai.

