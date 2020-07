Leo Messi all'Inter? Il padre prende casa a Milano, la mossa che fa impazzire i tifosi nerazzurri

24 luglio 2020 a

a

a

L'Inter continua a sognare... Leo Messi. Già, ora ci si mette anche il padre, Jorge Messi, che ha preso casa a Milano a Porta Nuova, a due passi dalla sede dei nerazzurri. Indiscrezione rilanciata da Filippo Grassia a Radio Rai e ripresa da tutti i media italiani. Certo, la mossa potrebbe essere dovuta alle agevolazioni offerte dal fisco italiano, Inter e Barcellona smentiscono ogni tipo di trattativa, ma complici i problemi relativi al rinnovo contrattuale della Pulce coi blaugrana si capisce perché il gossip di calciomercato impazzi. Il sogno è riproporre la sfida Leo Messi-Cristiano Ronaldo in Italia. La Pulce, da par suo, ha rotto col presidente Bartomeu e il Barcellona ha appena gettato al vento lo scudetto, vinto dal Real Madrid. Il contratto dell'argentino è in scadenza nel 2021, e chissà che il Barcellona pur di non perderlo a parametro zero non lo svenda nelle prossime settimane. Certo, resterebbe il nodo dell'ingaggio: oggi la Pulce incassa 50 milioni di euro all'anno, cifra impervia per l'Inter. Ma sognare non costa nulla...

Leo Messi con CR7 alle Juventus? "So che molti agenti...": la bomba di Rivaldo fa sognare i bianconeri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.