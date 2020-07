Alex Zanardi, cattive notizie: "Condizioni instabili", trasferito d'urgenza in terapia intensiva. "Adesso silenzio"

24 luglio 2020 a

"Condizioni instabili". Sono state definite così le condizioni di Alex Zanardi, per il quale è stato disposto l'immediato trasferimento all'ospedale San Raffaele di Milano: il campione ora si trova in terapia intensiva. Insomma, il caso si complica. E le sue condizioni anche. Il trasferimento è stato reso noto in un comunicato di Claudio Zanon, direttore sanitario dell'Ospedale Valduce, dove era stato portato dopo che la sedazione era stata ridotta. Zanon ha fatto sapere che "non verrano rilasciate ulteriori informazioni sul caso", parole che altro non fanno che aumentare la preoccupazione.

Nella nota diffusa, si legge: "In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, struttura afferente all’Ospedale Valduce, dove il paziente era degente dal 21 luglio, e gli specialisti di riferimento, è stato disposto il trasferimento dello stesso, con adeguati mezzi e adeguata assistenza, presso il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano". E l'Italia prega per lo sfortunato campione.

