Atalanta, il mistero di Josip Ilicic: fuori da venti giorni, niente Champions e non si sa il perché

Josip Ilicic è sparito dai radar dallo scorso 11 luglio per motivi ancora ignoti. Il Corriere della Sera rivela che lo sloveno dell'Atalanta salterà certamente la sfida col Psg di Champions, qualora la Dea dovesse volare in semifinale, anche tutta la Final Eight di Champions League in programma a Lisbona. Ilicic però rischierebbe di perdere anche l'inizio della stagione 2020/2021. Nessuna conferma a riguardo, ad oggi sembra impossibile quantificare i tempi di recupero, soprattutto perché l'Atalanta ha sempre tenuto il massimo riserbo sulle condizioni del suo giocatore.

Dopo aver giocato l'ultimo match contro la Juventus l'11 luglio, Ilicic non è più tornato in campo. Inizialmente si era parlato di un infortunio muscolare, ma a quanto pare il problema è più serio del previsto. Nel frattempo i tifosi bergamaschi, scrive sportmediaset, hanno avviato un'iniziativa social per fargli sentire il loro supporto: molti sostenitori della Dea hanno cambiato la propria foto profilo sui rispettivi social in segno di affetto nei confronti di un giocatore che stava vivendo la migliore stagione di sempre.

