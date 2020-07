Juventus, arriva Zapata? Per il "sogno di Sarri" l'Atalanta spara una cifra pazzesca

27 luglio 2020 a

Alla Juventus è già tempo di mercato.. Uno dei questiti da risolvere è capire chi sarà il centrvanti. Higuain è destinato a preparare i bagagli con destinazione ancora da stabilire. Favorito per sostituirlo è Duvan Zapata, dell'Atalanta. C'è già stato un incontro tra Fabio Paratici e i dirigenti bergamaschi. La prima richiesta dell'Atalanta è di 70 milioni, la Juve vorrebbe inserire un giocatore nell'affare. Il colombiano è la prima scelta e ha scavalcato Arek Mìlik, che Aurelio De Laurentiis ha deciso di mettere sul mercato a seguito del mancato rinnovo. La Juve e Milik avevano anche un accordo di massima sul contratto, resta da stabilire la cifra del trasferimento che il Napoli continua a quantificare in 50 milioni. Troppi.

La Juve ha già provato a inserire Bernardeschi nell’affare ma per l’ingaggio molto alto l’ex fiorentino rischia di vedersi preferire Luca Pellegrini come contropartita tecnica. Ma l'operazione Zapata adesso è diventata prioritaria su tutte le altre. Paratici inoltre ha fatto un sondaggio con il Manchester City per Gabriel Jesus ma l’affare sembra quasi impossibile. Piaceva molto il messicano Raul Jimenez del Wolverhampton ma la sua crescita esponenziale degli ultimi tempi ha triplicato il prezzo. Resta un nome, quello del francese Lacazette che è stato messo in vendita dall’Arsenal.

