Inter ai quarti di Europa League: battuto il Getafe, Lukaku trascinatore. Ma che sofferenza per quel rigore

05 agosto 2020

La prima è andata, ne restano altre tre. L’Inter batte 2-0 il Getafe e si qualifica per i quarti di Europa League, dove quasi sicuramente incontrerà il Bayer Leverkusen (vincente 3-1 suil Glasgow Rangers all’andata). Alla mezz’ora un gran gol di Romelu Lukaku ha sbloccato la contesa: il belga ha vinto di forza il duello con il difensore e ha battuto a rete con un’ottima coordinazione. Nella ripresa i nerazzurri hanno sofferto e per poco non hanno subito la beffa: al 76esimo un tocco di mano fortuito di Godin è stato punito con un calcio di rigore, che però Molina ha calciato largo. Scampato il pericolo, l’Inter ha raddoppiato con Eriksen, reattivo a segnare col sinistro su una respinta maldestra della difesa del Getafe: il danese ha giocato solo sgoccioli nelle ultime tre partite, ma si è subito fatto trovare pronto, realizzando un gol neanche 60 secondi dopo il suo ingresso in campo.

