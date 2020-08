Tania Cagnotto si ritira: "Scelta difficile, ma ho una nuova vita dentro di me"

09 agosto 2020 a

Ufficiale: Tania Cagnotto si ritira. L'annuncio arriva su Instagram dove scrive: "So che molti di voi volevano vedermi ancora una volta sul trampolino e mi spiace di avervi deluso ma in questo lockdown, come sarà successo a tanti altri, ho avuto tempo di riflettere e capire cosa fosse più importante per me. Non avevo più quella forza di volontà(che per 20 anni mi ha guidato) di impegnarmi e sacrificarmi nel modo in cui un olimpiade lo richiede! Ho sempre onorato tutte le Olimpiadi e non potevo non farlo anche questa volta!".

Poi un ringraziamento alla storica compagna di sincro Francesca Dallapé, con la quale ha conquistato la medaglia d'argento a Rio 2016. "Grazie Francesca per avermi convinta ad affrontare questa sfida pazzesca e di avermi fatto tornare a sognare qualcosa in grande come un Olimpiade da mamme...E ancora una volta grazie a tutti voi, che avete ricreduto in me...voi che mi avete dato la forza di rimettere in moto la macchina...voi che mi avete sempre sostenuto con messaggi di stima e affetto! Vi prometto che vi renderò ancora partecipi della mia vita e comunque questo è solo un arrivederci al mondo dei tuffi perché credo di poter dare ancora qualcosa in un altra veste...(E poi a Maya servirà un'allenatrice)", conclude. Una scelta difficile, come l'ha definita la regina dei tuffi: "Da una parte la voglia di partecipare alla mia sesta olimpiade da mamma con il grande sogno di portare la bandiera e dall'altra il desiderio di allargare la famiglia. Ebbene sì, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta".

