Cristiano Ronaldo, addio Juventus? Bomba dalla Francia, il Psg piomba sul portoghese

La voce circola da qualche ora, da che si è consumato lo strappo tra Maurizio Sarri e la Juventus. La voce riguarda Cristiano Ronaldo: se ne va anche lui? Si sussurra, si dice, non si smentisce. Ma ora arrivano anche indizi piuttosto pesanti: "Il Paris Saint-Germain prepara un colpo colossale: Cristiano Ronaldo!". Questo il titolo di Le10Sport, che rilancia le voci sull'addio del portoghese. Secondo quanto riportato dai media francesi, Jorge Mendes sarebbe già stato contattato da Leonardo, ds del Psg. E CR7, basta leggere il post su Instagram di qualche ora fa, si sta interrogando sul suo futuro, così come scritto anche da France Football. Insomma, il fenomeno non avrebbe ancora deciso se restare alla Juventus oppure no (in caso di permanenza di Sarri, aggiungono dalla Francia, se ne sarebbe sicuramente andato). E così, le sirene del Psg tornano a suonare. Con insistenza e fascino sempre maggiore.

