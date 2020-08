Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Silverstone: dietro Hamilton e Bottas, ai piedi del podio la Ferrari di Leclerc

09 agosto 2020 a

Max Verstappen si mette dietro le due Mercedes e vince il Gran Premio del 70° anniversario della Formula Uno, nonché quinto appuntamento stagionale. Sul circuito di Silverstone, Gran Bretagna, il pilota olandese della Red Bull, al nono successo in carriera, il primo in questo 2020, batte Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, rispettivamente secondo e terzo. Ai piedi del podio anche Charles Leclerc con la Ferrari.

"Non me lo aspettavo - ha subito dichiarato il vincitore -, ma avevamo un buon passo e nessun problema alle gomme quindi siamo riusciti a spingere. La strategia è stata quella giusta, sono incredibilmente felice. Fino a oggi non avevamo mai avuto la possibilità di mettere sotto pressione i nostri avversari - aggiunge - ma io voglio attaccare ed essere veloce. Oggi lo abbiamo fatto".

