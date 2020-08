Raymond Domenech, dopo Psg-Atalanta: "Grazie Gasperini, cambi sbagliati. I tecnici italiani migliori? Una leggenda". Travolto di insulti

13 agosto 2020 a

Ricordate Raymond Domenech? L'ex (spocchiosissimo) ct della Francia sconfitta dall'Italia nel Mondiale 2006 gode per il successo del Psg contro l'Atalanta e fin qui, da transalpino, nessuna sorpresa. Ma il suo post su Twitter dopo il quarto di finale di Champions League vinto dai parigini in pieno recupero è una presa per i fondelli per Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea, e in generale tutti i tecnici italiani. "Bravo al PSG per questa bella emozione e grazie a Gasperini per i suoi cambi a fine partita. La leggenda che i tecnici italiani grandi dal punto di vista tattico stavolta resta una leggenda. Tuchel ha fatto meglio". Al di là degli insulti dei tifosi italiani in rete, resta una domanda: non è che più che i cambi abbia influito la fortuna?

