Wanda Nara allo specchio, l'abitino è mini e trasparente e lei è senza reggiseno: décolleté in vista e monumentale

Incontenibile Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi su Instagram ha pubblicato un post "motivazionale" per invitare i suoi follower a non mollare mai e lottare per i propri obiettivi, contro tutto e contro tutti. Come da copione, niente meglio di una foto sexy e d'impatto per attirare anche i più distratti o superficialotti. Ma forse alla showgirl argentina, ex opinionista del Grande Fratello Vip voluta dal direttore di Chi Alfonso Signorini in persona, è sfuggita un po' la mano. L'abito rosa confetto, aderentissimo più di un guanto, è decisamente ardito. Soprattutto perché indossato "a pelle", senza reggiseno. E la trasparenza è davvero assassina, con vista sul décolleté da capogiro. Roba da semifinale di Champions League, per stare in tema di Psg (la squadra di Icardi) se non direttamente da finalissima con Coppa aggiunta.

"Una rana decide un giorno di scalare un albero e arrivare fino alla cima - recita la parabola -. Tutte le altre rane le gridano 'Impossibile, impossibile'. Ma la rana ce la fa. Come? Era sorda e pensava che tutte le rane la stavano incitando a raggiungere il suo obiettivo. Fai in modo di essere sordo - è l'invito di Wanda - ai pensieri negativi se il tuo obiettivo è raggiungere la cima". Meglio vestirsi comodi, però...

