Donnarumma, "cos'aveva chiesto al Psg": umiliato una seconda volta

L’addio tra Gigio Donnarumma e il Paris Saint-Germain non è stato frutto di scelte tecniche, ma di una questione economica. A chiarirlo è stato il direttore sportivo Luis Campos, che ha spiegato come il portiere della Nazionale italiana, oggi al Manchester City, abbia chiesto “uno stipendio al livello del Psg di prima, non dell’attuale Psg”.

Il club parigino, reduce da una stagione trionfale con il Triplete, ha infatti cambiato radicalmente la propria politica salariale. Se in passato gli stipendi fissi erano molto elevati, ora la strategia punta su contratti con basi più basse e bonus legati a presenze e rendimento. Un sistema che, secondo Campos, “premia il merito” e mette il gruppo al centro: “La stella è il club, non il singolo giocatore”.