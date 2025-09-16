Donnarumma, "cos'aveva chiesto al Psg": umiliato una seconda volta

L’addio tra Gigio Donnarumma e il Paris Saint-Germain non è stato frutto di scelte tecniche, ma di una questione economica. A chiarirlo è stato il direttore sportivo Luis Campos, che ha spiegato come il portiere della Nazionale italiana, oggi al Manchester City, abbia chiesto “uno stipendio al livello del Psg di prima, non dell’attuale Psg”.
Il club parigino, reduce da una stagione trionfale con il Triplete, ha infatti cambiato radicalmente la propria politica salariale. Se in passato gli stipendi fissi erano molto elevati, ora la strategia punta su contratti con basi più basse e bonus legati a presenze e rendimento. Un sistema che, secondo Campos, “premia il merito” e mette il gruppo al centro: “La stella è il club, non il singolo giocatore”.
Gigio Donnarumma al City, quanto incassa se non prende gol: cifre-chocHa scelto la maglia numero 25, abbandonando lo storico 99 che ha vestito sia nel Milan che nel Paris Saint-Germain. Ora ...
Già durante le trattative per il rinnovo, l’agente Enzo Raiola aveva fatto capire che le richieste economiche di Donnarumma fossero ben più alte di quelle proposte dalla dirigenza. Con un solo anno di contratto residuo e nessun accordo trovato, il Psg ha così deciso di voltare pagina. A facilitare l’addio è stata anche l’opportunità di investire su Lucas Chevalier, portiere francese prelevato dal Lille per 40 milioni di euro, ritenuto più adatto allo stile di gioco di Luis Enrique.
Le dichiarazioni dell’allenatore sul bisogno di un portiere più abile coi piedi, dunque, hanno avuto solo un ruolo secondario rispetto alla vera questione: il salario. Donnarumma ha così salutato Parigi con qualche rimpianto e ha già iniziato con il piede giusto la sua nuova avventura al Manchester City — autore di una parata super nel derby vinto 3-0 contro lo United — mentre il Psg insiste sulla linea: nessun giocatore, nemmeno il più importante, potrà mai imporre eccezioni.