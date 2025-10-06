Gigio Donnarumma, clamorosa vendetta: ieri, sul campo del Psg...

Sono bastate poche partite per iniziare a pensare che il Paris Saint-Germain potrebbe aver commesso un clamoroso errore di valutazione. I tifosi, e forse lo stesso Luis Enrique che ne aveva avallato la cessione, cominciano già a rimpiangere Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano, sacrificato per dare spazio a Lucas Chevalier, è diventato in poche settimane una sicurezza per il Manchester City, mentre a Parigi cresce il malumore per le incertezze del giovane francese.
Il confronto tra i due cambi di guardia tra i pali è impietoso: da una parte Donnarumma, 26 anni, che ha immediatamente conquistato l’Etihad con parate decisive; dall’altra Chevalier, 23 anni, pagato 40 milioni e protagonista in negativo nell’ultimo pareggio casalingo contro il Lille, il club che lo aveva lanciato e che ieri, domenica 5 ottobre, ha approfittato di un suo intervento tardivo per portarsi a casa un punto.
Al City, invece, Donnarumma si è trasformato in un affare clamoroso. Pagato appena 30 milioni – cifra resa possibile dalla scadenza contrattuale e dalla volontà del Psg di liberarsene – oggi sembra un colpo sottocosto. In Inghilterra non mancano le domande su come mai club come Chelsea e United non abbiano provato a strapparlo ai parigini. La risposta l’ha data lui stesso sul campo: nella trasferta di domenica a Brentford, dopo il gol lampo del solito Haaland, è stato decisivo con un intervento prodigioso di piede su Igor Thiago, lanciato a rete.
"Ho un attaccante e un portiere incredibili – ha commentato Pep Guardiola a fine partita –. Questo ragazzo gioca ad alti livelli fin da quando era bambino: aveva 17 anni quando ha esordito in nazionale. Ora ne ha 26 e sembra che giochi a calcio da secoli. La sua compostezza e la sua presenza... i portieri dei grandi club devono sempre evitare qualche occasione quando la squadra gioca bene".
Clima differente a Parigi, dove Luis Enrique non può dire altrattanto di Chevalier. L’estremo difensore francese ha infatti fatto evaporare la vittoria contro il Lille facendosi infilare da un tiro non irresistibile di Ethan Mbappé a cinque minuti dalla fine. Un gesto tecnico scomposto, con un tuffo in evidente ritardo che ha permesso al pallone di passargli sotto le mani e di siglare l’1-1, cancellando il vantaggio di Nuno Mendes. E i rimpianti per Donnarumma, inesorabilmente, crescono.