Mario Balotelli paparazzato in Spagna: baci e palpatine in strada con la bella moretta, lo scoop di Signorini

Bomber più fuori che in campo. Mario Balotelli, reduce da una stagione disastrosa con il Brescia (messo fuori squadra e retrocesso) e in cerca di una sistemazione per la prossima stagione, fresco 30enne sta passando le vacanze a Marbella, in Spagna, e i segugi del settimanale Chi sguinzagliati dal direttore Alfonso Signorini lo hanno paparazzato a marcare stretta una bella moretta. L'ormai ex SuperMario seduce la giovane turista in strada. Prima un abbraccio malizioso, quindi qualche parola all'orecchio e infine l'affondo da vero centravanti di peso, con bacio appassionato all'ingresso dello stabilimento balneare. A corredo, palpatine reciproche da cartellino rosso. Anzi, da luce rossa.

