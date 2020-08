Valentino Rossi, terrore al Gp d'Austria per l'incidente tra Zarco e Morbidelli: la sua reazione quando torna nel box, il video

16 agosto 2020 a

a

a

Disperazione mista a sollievo. Valentino Rossi rientra al box Yamaha dopo il terrificante incidente che al quarto giro del Gp d'Austria di MotoGp ha visto coinvolti Yohann Zarco e Franco Morbidelli, con la moto del francese che dopo un tentativo folle di sorpasso alla curva 3 si disintegra e rischia di travolgere (e uccidere) proprio Valentino e Maverick Vinalese. Bandiera rossa e terrore in pista: alla fine, si potrebbe dire, "stanno tutti bene" ed è un vero miracolo.

Dovizioso, bomba sulla MotoGp: "Lascio la Ducati, non ci sono le condizioni"

Le mani sul casco di Rossi, che scuote più volte le mani e la testa come a dire "cosa ho rischiato", e forse anche il disappunto per l'ennesima mossa scriteriata di Zarco. E poi di nuovo tutti in sella, per un Gp folle e pericoloso che finisce, per l'Italia, con tre grandi soddisfazioni: la vittoria di Andrea Dovizioso, sulla Ducati che lascerà a fine stagione, il quinto proprio di Rossi e soprattutto il sospiro di sollievo per il pericolo scampato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.