Marc Marquez fischiato al Mugello, la furia di Tardozzi: caos sul circuito

No, il popolo del Mugello non perdonerà mai Marc Marquez. Troppo profonde le ferite delle scorrettezze contro Valentino Rossi. E il tempo, gli anni che passano, non cambiano le cose. Tanto che durante il weekend del Gran Premio d’Italia al Mugello, nona tappa del Mondiale MotoGP 2025, non sono mancati momenti di tensione sugli spalti. Dopo il trionfo di Marquez nella Sprint Race, una parte del pubblico ha manifestato il proprio disappunto con fischi rivolti al pilota spagnolo. Una selva di fischi, "buu", insulti.

La rivalità tra Marquez e Rossi, deflagrata celebre episodio del 2015 in Malesia, continua insomma a influenzare l'accoglienza dei tifosi italiani, che faticano ad accettare l’otto volte iridato, nonostante ora sia in sella a una moto tricolore. No, Marquez non lo vogliono vedere.