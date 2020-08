Coronavirus, Andrea Petagna del Napoli positivo. Troppi casi in pochi giorni, Serie A in bilico?

20 agosto 2020 a

Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore del Napoli si è sottoposto agli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, "asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra". Il ritiro azzurro inizierà lunedì a Castel di Sangro, primo allenamento in Abruzzo previsto per il pomeriggio. La squadra poi lascerà il ritiro il 4 settembre per ritrovarsi a Castel Volturno nei giorni successivi in vista della preparazione al nuovo campionato che inizierà il 19 settembre. Petagna è uno dei nuovi acquisti del Napoli: acquistato a gennaio dalla Spal e poi lasciato in prestito sei mesi in Emilia nella stagione conclusa con la retrocessione, l'attaccante è costato 16,5 milioni di euro.

L'attaccante è il quinto giocatore della Serie A, in due giorni, risultato positivo al Covid. Prima Mirante il portiere della Roma, poi i tre giocatori del Cagliari (Bradarci Cerri e Ceppitelli). Una situazione che lascia qualche perplessità per il ritorno del calcio giocato a metà settembre. Addirittura si pensava di riaprire parzialmente, ad ottobre, anche gli stadi al pubblico. Tesi che dopo le ultime notizie sui contagi diventa altamente improbabile.

