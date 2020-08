Milik per Under e soldi, Napoli e Roma fanno decollare la trattativa

19 agosto 2020 a

a

a

Napoli e Roma ci stanno provando, ne hanno parlato ripetutamente De Laurentiis e Fienga, per lo scambio tra Milik e Under. I due hanno buttato giù una bozza che prevede lo scatto decisivo del turco verso il San Paolo, con un assegno da quindici milioni di euro, per spingere poi il polacco, direzione Stadio Olimpico, a vivere la sua nuova dimensione.

"Maradona mi telefonò per portarmi al Napoli, gli dissi no". Sacchi da non credere: con che parole gelò Diego

Ma in questa trattativa ampia, tracciata, resta comunque l’ombra della Juventus, mentre il Napoli deve colmare, sulla fascia destra, il vuoto che ha lasciato José Maria Callejon, e Ünder viene ritenuto da Gattuso e Giuntoli l’esterno ideale per raccogliere responsabilità pesantissime. Alla Roma piace Milik, e tanto, e nella chiacchierata più recente, dopo che c’è stato modo di parlare di Maksimovic, è finito anche il centravanti polacco, che però aspetta di capire se ancora ci sia un varco per intrufolarsi alla Continassa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.