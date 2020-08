Arrigo Sacchi e la telefonata con Maradona: "Mi voleva al Napoli, gli dissi no". Diego gelato con queste parole

15 agosto 2020 a

Da allenatore del Milan, Arrigo Sacchi poteva andare al Napoli. A tentarlo è stato Diego Armando Maradona in persona. Ma il mago di Fusignano, profeta della zona e artefice del primo miracolo berlusconiano, lo gelò. "Maradona mi chiamò - rivela Sacchi in una lunga intervista a Franco Ordine per il Giornale - e mi chiese di andare ad allenare il Napoli. Mister, con me parte dall'1 a 0, aggiunse. Gli risposi: e se sei infortunato? Non accettai. Il gioco non scade mai di forma né subisce infortuni".



Il primo scudetto del Milan, nel 1988 con una clamorosa rimonta proprio sugli azzurri, ricorda ancora Sacchi, "arrivò con Van Basten che giocò le ultime 3 partite. E nella seconda Coppa dei Campioni alzata a Vienna, Gullit giocò solo la finale, e male per giunta. Ecco perché io credo che il calcio debba avere tre pilastri su cui costruire il resto: 1) spirito di squadra, 2) fortissime motivazioni; 3) un gioco che ti guidi. Con questi valori i giocatori diventano importanti". E tanti saluti ancheal più grande giocatore della storia del calcio.

