Motogp, Gp d'Austria: Vinales salvo per miracolo. La Yamaha prende fuoco, lui vola via a 260 chilometri all'ora

Incredibile incidente al Gp d'Austria di MotoGp: la Yamaha di Maverick Vinales, compagno di team di Valentino Rossi, prende fuoco per un problema tecnico. Lo spagnolo non frena e si butta a terra prima della curva e una settimana dopo l'orribile scontro, per un problema tecnico la Yamaha di Vinales non frena e il pilota si butta per terra prima della curva, con la moto lanciata a 260 chilometri all'ora che prende fuoco.

Una scena agghiacciante, con bandiera rossa immediata, che segue di una settimana l'orribile speronamentro tra il francese Zarco e l'italiano Morbidelli. Anche allora Vinales, e soprattutto Rossi, rischiarono la vita, sfiorati dalla moto di Zarco trasformata in proiettile impazzito. "Dramma sventato anche oggi", è stato il commento di uno sconcertato Guido Meda su Sky Sport. Dopo lo scorso weekend, molti piloti si erano lamentati dell'eccessiva velocità e della scarsa sicurezza garantita dal Red Bull Ring.

Drammatico incidente in MotoGp, moto come proiettili, "fermate tutto"

