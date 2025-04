Marc Marquez fregato dal fratello Alex: "Questo non può succedere"

Tutti a Jerez aspettavano la vittoria di Marc, ma l’assolo lo ha fatto Alex, il più piccolo dei due fratelli Marquez. Se il primo ha gettato al vento i sogni di successo, il secondo ora crede al titolo di MotoGP e si gode il primato in classifica Piloti, come già si era visto dopo Austin, anche se quella volta si piazzò alle spalle di Bagnaia. Per lui si è trattata di una prima da sogno in classe regina, raggiunta di fronte al pubblico di casa con mille lacrime versate nel parco chiuso. Un successo in una gara noiosa che, tra i mille sapori, sa anche di liberazione, dato che ha rotto un digiuno di vittorie che durava da 5 anni, 8 mesi e 23 giorni, quando correva in Moto2 e piazzò davanti a tutti la sua Kalex a Brno. E così facendo, i Marquez sono nella storia, perché mai prima di ieri due fratelli avevano conquistato almeno una gara in MotoGP.

Quella di Alex è arrivata grazie a un passo superiore, sia nei confronti di Quartararo, in crisi con la posteriore nella seconda parte di gara, sia di un Bagnaia che ha rosicchiato solo 12 punti dopo la caduta di Marc, con la consapevolezza di aver ottenuto sì il terzo podio consecutivo (il quarto quest’anno nella normale gara) ma con la pecca del mancato affiatamento con la sua Desmosedici sulla pista dove, dal 2022, aveva sempre vinto di domenica. Se Alex se la ride, il fratello Marc pensa che sia difficile “capire il motivo della caduta - spiega - È la stagione dove sono caduto di meno, ma sono già due errori alla domenica. Eppure, quando vado all'attacco e freno tardi mi sento molto sicuro in sella. Abbiamo preso comunque quattro punti per il campionato".

Nonostante il risultato a Jerez, sono comunque tre vittorie stagionali e cinque Sprint per Marc: "Sto guidando molto pulito, ma questi due errori sembra che cambino la stagione: se vogliamo lottare fino alla fine non possono succedere — ha aggiunto lo spagnolo — Possono succedere ma bisogna capirli. Certo che dopo tutte queste vittorie non essere leader... però almeno sono lì". Infine, un pensiero al fratello Alex alla prima vittoria in MotoGP: "È l'unico motivo per cui oggi sto sorridendo: se lo merita dopo tutto il lavoro che ha fatto e sta facendo”.