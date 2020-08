Usain Bolt positivo al coronavirus: maxi-festa per il compleanno con tanti Vip, si teme il focolaio

24 agosto 2020 a

Usain Bolt è risultato positivo al coronavirus. Non è ancora chiaro se sia asintomatico, di certo c’è che passerà almeno quattordici giorni in isolamento domiciliare. Una misura resa necessaria dopo che l’uomo più veloce del mondo (anche se ormai si è ritirato) ha contratto il Covid: la paura è che non sia l’unico, dato che la fonte del contagio pare proprio che sia stata la grande festa organizzata in Giamaica per il suo 34esimo compleanno. Il party era stato organizzato nella casa in cui Bolt abita con la compagna, la modella Kasi Bennet: non mancavano ovviamente ospiti illustri, anzi la maggior parte erano Vip in pratica. Tra questi spiccano i calciatori Leon Bailey e Raheem Sterling e il cantante e dj reggae Ding Dong Ravers. Secondo le prime ricostruzioni, nessuno degli invitati avrebbe indossato le mascherine: per questo la festa ha scatenato molte polemiche prima ancora che fosse nota la positività di Bolt, tanto che il governo ha imposto il coprifuoco notturno in diverse zone del paese per rallentare un contagio che è in crescita nelle ultime settimane.

