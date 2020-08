Lionel Messi, il Manchester City di Guardiola è il club preferito dall'argentino. Speranze ancora per Inter e Juve

27 agosto 2020 a

Lionel Messi è sul mercato. Ha un ingaggio annuo da 50 milioni netti e chiede un accordo triennale per lasciare il Barcellona. Da Barcellona, però, non mollano e ribadiscono che il fuoriclasse ha ancora un anno di contratto, che la clausola è scaduta e il prezzo attuale è quindi di 700 milioni di euro. Il presidente Bartomeu, scrive il Corriere della sera, ha chiesto a Messi un appuntamento e il giocatore domenica si presenterà al centro sportivo per le visite mediche. La squadra maggiormente accreditata per accogliere la Pulce è il Manchester City, dove ci sono soldi pesanti, Pep Guardiola e il "fratello" Aguero.

"Ha già scelto la squadra". Messi, decidono le tasse. Bomba: dove giocherà

In Francia, lo aspetterebbero quelli del Psg con gli amici Neymar e Di Maria, oltre ai dollari dello sceicco Al Thani. A Milano sognano invece i tifosi dell'Inter dopo l'acquisto della casa di papà Messi a due passi dalla sede nerazzurra e l'immagine di Leo proiettata sul Duomo nel video di Suning. In questo momento, però, solo un'operazione della famiglia Zhang, avallata dalla Cina, e sganciata da budget e programmi di mercato, potrebbe propiziare l'arrivo del fuoriclasse 33enne. Josep Minghella, ex agente della Pulce, ha però commentato: "In Italia si pagano meno tasse rispetto ad altri posti, ecco perché Messi ha già una squadra: l'Inter". E allora spera anche la Juve, ma solo a condizione che Leo riesca effettivamente a liberarsi gratis dal suo attuale club.

