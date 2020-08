Lionel Messi, il fax al Barcellona: "Voglio andarmene". Inter pronta all'assalto

25 agosto 2020 a

Lionel Messi ha comunicato con un fax l’intenzione di lasciare il Barcellona. È l’ultima clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna, tra l’altro pochi minuti dopo l’annuncio ufficiale dell’Inter che ha deciso di continuare con Antonio Conte ed il duo Marotta-Ausilio. Ovviamente non c’è alcuna correlazione tra le due notizie, semmai si può parlare di un segnale per il club nerazzurro, che sta riportando il sereno dopo la bruciante sconfitta in finale di Europa League.

Dopo due decenni in blaugrana, Messi avrebbe quindi finalmente rotto gli indugi e confermato l’intenzione che era trapelata negli scorsi giorni: l’argentino pare si sia convinto del fatto che il ciclo in Catalogna è finito e non intende aspettare la scadenza del contratto nel 2021. Neanche l’incontro con il nuovo allenatore Koeman sembra averlo indotto a cambiare idea: a 33 anni Messi è determinato a cercare una nuova squadra. Il Manchester City di Guardiola e l’Inter sono state più volte accostate a lui, ma è facile prevedere che come l’argentino annuncerà di essere sul mercato, si scatenerà mezzo mondo.

Il Barcellona ha confermato di aver ricevuto una richiesta da parte di Messi di esercitare la clausola per la rescissione unilaterale del suo contratto. C'è però puzza di una maxi-battaglia legale: i blaugrana sostengono che tale clausola sia scaduta il 10 giugno e che quindi l'argentino non possa andarsene immediatamente e a parametro zero, mentre Messi ritiene che la clausola è ancora valida perché a causa del coronavirus la stagione è finita soltanto adesso.

