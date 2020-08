Lionel Messi, l'ex agente: "Ha già scelto l'Inter. Come Cristiano Ronaldo, in Italia si pagano meno tasse"

26 agosto 2020 a

“Per me Lionel Messi ha già una squadra: l’Inter”. Così ha parlato Josep Maria Minguella, ex agente dell’argentino, dopo che il fuoriclasse ha comunicato al Barcellona la volontà di voler rescindere il contratto con un anno di anticipo e di andar via gratis. Dopo vent’anni la storia in blaugrana di Messi è giunta ai titoli di coda: neanche le dimissioni in extremis del nemico Bartomeu lo farebbero cambiare idea, più fonti ritengono che la sua decisione sia irreversibile. E allora ecco che si scatenano i rumors su dove finirà l’argentino: la destinazione più accreditata dai bookmaker è quella di Manchester, sponda City, dove riabbraccerebbe Pep Guardiola. Secondo l’ex agente, però, la favorita per la corsa a Messi è l’Inter: “In Italia pagano meno tasse rispetto ad altri posti, infatti c’è anche Cristiano Ronaldo. È più difficile per me vederlo in Inghilterra, per quanto i suoi amici Aguero e Guardiola siano al City”. Non sarebbe però da escludere la pista che porterebbe l’argentino a Parigi: gli emirati del Psg non hanno certo problemi di liquidità, lo accoglierebbero a braccia aperte per un fantascientifico tridente Messi-Mbappè-Neymar.

