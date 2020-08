Leo Messi alla Juventus, tutti impazziti. "La telefonata di Andrea Agnelli", il colpo del millennio?

29 agosto 2020 a

Se Cristiano Ronaldo è stato per la Juventus il "colpo del secolo". Leo Messi per Andrea Agnelli sarebbe "il colpo del millennio". Calciomercato italiano impazzito dopo le indiscrezioni del prestigioso giornale francese Equipe, secondo cui i bianconeri avrebbero contattato il padre-agente della Pulce, ormai in rotta con il Barcellona, per informarsi della situazione. Un pour-parler smentito dal club juventino (strategia o pura verità) che però basta per scatenare i tifosi e gli opinionisti su Twitter, con "Agnelli" e "Messi alla Juve" finiti subito in tendenza.

Leo Messi. improvvisa doppia gelata. "Via dal Barcellona, una nuova favorita". Inter, ora che fai?

Logico, visto che fino a poche ore fa l'unica squadra italiana data in lizza per l'argentino 33enne (e per qualche giorno addirittura favorita) era l'Inter di Suning. Messi vuole ancora vincere la Champions League dopo gli ultimi deludenti anni in Catalogna, e per questo l'Inter sarebbe indietro nella sua personale classifica di gradimento. In testa, per motivi economici e ambientali (leggi Pep Guardiola in panchina, l'allenatore che lo ha definitivamente consacrato a gigante mondiale) c'è il Manchester City, davanti al Psg (dove Messi ritroverebbe Neymar, che ha fatto di tutto per riportare a Barcellona) e poi, appunto, la Juve.

