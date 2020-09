Sebastian Vettel entra nella storia dalla porta sbagliata: qualifiche Monza, una Ferrari mai così male

05 settembre 2020 a

Stendente un pietoso velo sulla Ferrari e su Sebastian Vettel. Il tedesco sceglie le qualifiche di Monza per mettere a segno un colossale disastro: non riesce ad accedere nemmeno alla Q2, fuori alla prima sessione con la 17esima posizione in griglia. Si tratta della prima volta che accade a un pilota Ferrari dal 2006, ovvero da che sono state istituite le qualifiche in tre tranche. Peggio aveva fatto soltanto Giancarlo Baghetti, nel 1962. Un disastro assoluto. Una fine ingloriosa. Una pagina nerissima sulla storia di Vettel in rosso, che sta finendo nel peggiore dei modi: certo, la colpa è soprattutto della monoposto. Ma così è davvero troppo: Vettel avrà al suo fianco in penultima fila l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi. Alle loro spalle solo le due Williams di Russell e Latifi.

