Federico Chiesa al Milan, la bomba di calciomercato: "Possiamo parlarne", la trattativa decolla

Il Milan si riavvicina a Federico Chiesa per volontà della Fiorentina. La bomba di calciomercato è della Gazzetta dello Sport, che scrive di una trattativa riaperta dopo giornate di gelo tra i rossoneri e i viola. "Vendete Milenkovic?". “No, non lo cediamo. Magari possiamo parlare di Chiesa...", è il dialogo "carpito" dalla Rosea. Chiesa è in scadenza nel 2022 e la Fiorentina, pur considerando il suo miglior giotore, prende in considerazione l'ipotesi di venderlo per non perderlo a zero tra qualche mese, vista la volontà del ragazzo di non rinnovare. Il Milan e mister Pioli, lo considerano perfetto largo a destra nel 4-2-3-1 (o 4-3-3, nel caso) con Ibrahimovic a sfruttare le sue volate e i suoi cross. Il problema è, o forse era, il prezzo. La quotazione parte da 60 milioni di euro, fuori mercato per Ivan Gazidis che ha provato nei giorni scorsi a inserire Paquetà come contropartita tecnica per abbassare il prezzo. Ma ora la Fiorentina, consapevole di non avere acquirenti disposti a tanto, starebbe abbassando le pretese. Si parla di 40 milioni per Chiesa e di 25 per il centale serbo Milenkovic, anche lui obiettivo dichiarato del Diavolo.

