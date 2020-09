Alessandro Gassman: "Suarez alla Juventus col passaporto italiano? Un senso di schifo", Travolto dagli insulti

16 settembre 2020 a

Il test per ottenere il passaporto italiano per Luis Suarez? "Uno schifo". Parola di Alessandro Gassman, attore che negli ultimi tempi ha polemizzato spesso con Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi. Stavolta la politica non c'entra, o perlomeno il pretesto è il calcio. Si parla dell'attaccante uruguaiano del Barcellona che la Juventus vorrebbe acquistare, previa "naturalizzazione" sportiva. E qui è Gassman a buttarla in politica. "Quando leggo, in un paese dove chi nasce da genitori stranieri, che pagano le tasse, non può avere la cittadinanza, che “purtroppo”, un calciatore sudamericano non riuscirà ad avere il passaporto italiano prima di ottobre, un leggero senso di schifo mi sopraggiunge". Guai a chi tocca il pallone: il figlio del grande Vittorio è stato travolto dagli insulti dei tifosi bianconeri.

