Edinz Dzeko alla Juventus, dipende tutto da Milik: il Napoli vuole sbarazzarsene, la Roma attende

L’asse Torino-Roma-Napoli è quantomai bollente. In una sessione di mercato caratterizzata dalla crisi economica post-coronavirus, le società devono per forza di cose cercare degli incastri complicati per rinforzare le rispettive squadre. Tutto dipende dalla decisione di Milik, con la Roma che lo attende: c’è già l’accordo con il Napoli, disposto a venderlo sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 15, più altri 7 di bonus per un’operazione totale da 25 milioni. Incredibilmente il polacco ci sta ancora pensando e non si capisce perché: Gattuso gli ha fatto chiaramente capire che è fuori dal progetto e a Roma sarebbe titolare inamovibile (e pure ben pagato, con un ingaggio di almeno 4,5 milioni). Il suo sì alla causa giallorossa farebbe esultare anche la Juventus, che attende Dzeko a braccia aperte: è tutto pronto, serve solo il via libera al bosniaco per approdare alla corte di Pirlo, che lo vuole fortemente ritenendolo l’innesto perfetto per l’attacco bianconero. Per lui è pronto un ricco biennale da 7,5 milioni netti a stagione.

