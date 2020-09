Mauricio Pochettino vuota il sacco: "Juve e Inter? Mai nessuna chiamata". Il sogno è il Real Madrid

18 settembre 2020 a

Mauricio Pochettino è la "sora Camilla" del calcio. Ovvero "tutti la vogliono e nessuno se la piglia. L'ex allenatore del Tottenham è rimasto a spasso e soprattutto non è mai stato contattato dei dirigenti delle tante squadre a cui il suo nome era stato accostato, a partire da Juventus e Inter.

Il tecnico argentino ha assicurato anche che nessuno gli ha offerto di allenare l'FC Barcelona in questa stagione, nonostante l'incontro che ha avuto con Ramon Planes, segretario tecnico blaugrana, e ha spiegato che non si sente "né in ansia, né oppresso" nel continuare senza lavoro per quasi un anno dopo la sua partenza dal Tottenham.

"Non mi sono visto con Bartomeu" ha detto Pochettino a El Partidazo de Cope. "Ho mangiato con Ramon Planes perché abbiamo un'amicizia da molti anni, dal 2009 quando ha firmato per l'Espanyol come segretario tecnico. Abbiamo lavorato per quattro anni insieme e poi al Tottenham ha lavorato anche con noi", ha detto. "Abbiamo un grande rapporto di amicizia e con lui è diverso, ma non mi hanno offerto di allenare il Barcellona", ha aggiunto.

Inoltre, Pochettino ha rivelato che il Paris Saint-Germain non ha bussato alla sua porta quest'estate per sostituire Thomas Tuchel. "Né Psg, né Juventus, né Inter. Ho ricevuto una chiamata da Benfica e Monaco. Non ho bisogno di mentire", ha aggiunto l'ex tecnico degli Spurs. "Non sono sopraffatto, né sono ansioso di non allenare, forse se il virus non fosse esistito sarei stato ansioso di tornare nel calcio, ma tutto quello che è successo mi ha rilassato ed è servito da crescita personale, familiare e soprattutto a livello professionale per svilupparmi in altre cose", ha aggiunto l'argentino.

Pochettino ha detto poi di avere il Real Madrid nella sua "lista dei sogni". "Non so se sarò mai un allenatore del Real Madrid perché il calcio ti porta dove vuole, ma ovviamente è il mio sogno. Se non è il migliore, è uno dei migliori club del mondo", ha detto. "Ha una grande storia e credo di non essere diverso dagli altri professionisti che si dedicano al calcio. Qualsiasi allenatore ha il Real Madrid nella sua lista dei sogni", ha detto l'argentino.

