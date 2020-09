Roberto Mancini fa sudare il rinnovo: "Prima l'Europeo". Chi c'è sulla tracce del Ct?

18 settembre 2020 a

In un’intervista rilasciata ieri al Corriere dello Sport, il presidente Figc Gabriele Gravina ha manifestato la volontà di proporre il rinnovo al ct della Nazionale, Roberto Mancini, senza aspettare necessariamente l’Europeo. "La Nazionale di Mancini è rivoluzionaria, non aspetteremo l’Europeo per rinnovare il ct. Ci sono però dei dubbi sul fatto che il ct possa acconsentire al rinnovo prima della competizione. Mancini, infatti, ha già ricevuto alcune offerte da club, sia italiani che esteri e potrebbe scegliere di approdare altrove.

Video su questo argomento Il ct Mancini contro gli stadi vuoti: "Importante riprendere ma senza pubblico non è lo stesso"

Il Corriere dello sport ricorda però che: "Mancini continuerà certamente fino all’Europeo. Ma è anche difficile accetti l’invito di Gravina a rinnovare subito il suo contratto. Ha offerte e altre gliene stanno arrivando. Anche dal punto di vista economico, un club di primo livello può dargli almeno tre volte di più di quanto il tecnico guadagna in azzurro". Anche se il richiamo e il fascino della Nazionale contano molto: ed è questo su cui punta Gravina

