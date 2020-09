Zlatan Ibrahimovic positivo: "Il coronavirus ha avuto il coraggio di sfidarmi? Pessima idea"

24 settembre 2020 a

Zlatan Ibrahimovic dopo aver contratto il coronavirus non potrà essere a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt, valida per il terzo turno preliminare. Lui stesso ha confermato di essere totalmente asintomatico e, con la consueta ironia, ha scritto sui social: "Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea". "Sono risultato negativo al test ieri e positivo oggi - ha scritto Zlatan sui social -. Non ho alcun tipo di sintomo. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea". Ibra con tutta probabilità dovrà rinunciare anche alla trasferta di Crotone, in programma domenica alle 18, oltre che all'eventuale playoff di Europa League previsto tra una settimana. Tutto dipenderà dall'esito dei prossimi tamponi.

