Mario Balotelli scaricato dal Genoa: al suo posto il 21enne Scamacca, resta fuori dalla Serie A?

Il Genoa è a caccia di altri rinforzi nel reparto offensivo. E se fino a qualche ora fa sembrava dovesse essere Mario Balotelli l'obiettivo numero uno, le recentissime riflessioni da parte del club hanno portato a un cambio di strategia. Sarà infatti Gianluca Scamacca il nuovo tassello del Grifone: visite mediche in corso, a breve la firma e la relativa ufficialità.

Per Balotelli è l'ennesima delusione e un altro rifiuto dopo i tanti ricevuti in passato. Per SuperMario si perde anche questa possibilità di giocar enella serie A italiana. Mentre per Scamacca, attaccante classe 1999 di proprietà del Sassuolo, la possibilità di proseguire il suo percorso di maturazione e mettersi in mostra, dopo i 9 gol in B con l'Ascoli nella passata stagione.

