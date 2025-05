Belve, Mario Balotelli: "Paura degli spiriti, ho cambiato casa"

Oggi, martedì 27 maggio, torna su Rai 2 Belve, il programma di Francesca Fagnani, che ha ormai raggiunto la sua quinta stagione. Tra i protagonisti dell’episodio, uno degli ospiti più attesi: Mario Balotelli. In un’intervista intensa e senza filtri, Balotelli si racconta come raramente ha fatto in passato. “Avrei potuto fare di più, ma sono felice”, confida il calciatore alla Fagnani, mostrando un lato più intimo e riflessivo. Un’intervista che restituisce un’immagine inedita di “Super Mario”, spesso al centro di narrazioni altrui, ma raramente così aperto in prima persona.

Durante la conversazione, Balotelli parla apertamente del suo presente e del futuro professionale. Commentando la sua esperienza con il Genoa, dichiara: “Ringrazio i tifosi che mi vogliono bene, ma ho fatto una scelta sbagliata per il tipo di società”. E sul suo prossimo passo, non lascia spazio a molti dubbi: “È difficile che giochi ancora in Italia o in Europa”. Alla domanda di Fagnani se abbia già in mente una destinazione, risponde deciso: “Sì, l’America”. Poi aggiunge: “Giocherò due o tre anni prima di smettere. Sarà un trauma atletico, ma quello che ruota intorno al calcio non mi mancherà”.