Coronavirus al Genoa, Mattia Perin "l'untore". Focolaio in Seria A, dove e perché è cominciato tutto

30 settembre 2020 a

a

a

Il portiere del Genoa Mattia Perrin, giocatore della Juventus in prestito, potrebbe essersi ammalato proprio a Torino quando il giocatore, il 21 settembre scorso, è andato a trovare la moglie Giorgia e i figli che vivono sotto la Mole. Secondo il professor . Il virologo dell'Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, potrebbe avere contratto il coronavirus proprio nel giorno di riposo per poi portarlo inavvertitamente all'interno dello spogliatoio rossoblù.

Sono ancora positivi i 14 tesserati del Genoa dopo i test effettuati ieri. Si tratta di 10 giocatori e 4 tra staff medico e tecnico. I giocatori negativi agli ultimi test effettuati si sono presentati questa mattina al Centro Sportivo di Pegli, scaglionati, con le loro rispettive auto, senza mai scendere dai veicoli, per sottoporsi ai tamponi. I calciatori, una volta terminati i test, sono ripartiti verso le proprie abitazioni dove resteranno in isolamento fiduciario fino a nuove disposizioni della Asl.

"Il campionato va sospeso". Dal governo bomba sul calcio: la sottosegretaria Pd la combina grossa?

Ed ora si attendono novità in merito alla gara di sabato anche se il pensiero della società , espresso dal Direttore Generale Corporate Flavio Ricciardella è molto chiaro. "Probabilmente non potremo allenarci neanche nei prossimi giorni. Affrontare una gara in queste condizioni mi sembra difficile ma aspettiamo quello che ci diranno la Lega e la Asl. Per la gara con il Torino (sabato alle 18 al Ferraris) abbiamo avvisato subito la Lega e la Federazione, non abbiamo fatto alcuna richiesta ma ci aspettiamo una decisione coerente col momento, nell'interesse di tutti".

Intanto, si attende di conoscere gli esiti dei tamponi ai quali si è sottoposto il Napoli che ha affrontato i rossoblù domenica scorsa. I risultati potrebbero infatti essere decisivi per il big match con la Juventus in programma domenica sera allo Stadium. Pregliasco, propone "una sospensione di 14 giorni, sfruttando e anticipando la settimana di 'saltò già pianificata per gli impegni della Nazionale, sarebbe utile per salvare il campionato di calcio. Sarebbe uno stop utile per salvare il campionato di calcio, considerato che il virus circola".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.