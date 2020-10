Gonzalo Higuain, primo gol del Pipita nella Mls: l'Inter Miami batte così 2-1 i New York Red Bulls

08 ottobre 2020 a

Al debutto i rigore sbagliato e poi la rissa. L’esordio in MLS per Gonzalo Higuain non era stato dei migliori, anzi. Adesso però è arrivato anche il primo gol americano. Il Pipita ha segnato un calcio di punizione decisivo, all’81’, permettendo all’Inter Miami di battere per 2-1 i New York Red Bulls: destro dal limite dell’area sul palo del portiere, con un tiro forte e preciso sotto la traversa.

L'ex bomber della Juventus è anche capitano della squadra. In campo anche l'altro ex bianconero, Matuidi. L'Inter Miami però resta al terzultimo posto della Eastern Conference con 14 punti dopo 16 partite. Per Higuain una soddisfazione in più: dopo aver segnato in Primera Division, Liga e Serie A, mette la sua firma anche in America, confermando il suo status da bomber a ogni latitudine.

