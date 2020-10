Serie A, Roma-Benevento 5-2: goleada con brivido, il Pedro-Dzeko show fa godere Fonseca

18 ottobre 2020 a

a

a

Seconda vittoria consecutiva in questa Serie A per la Roma di Paulo Fonseca, che si impone per 5-2 sul Benevento. La partita è stata però molto più combattuta di quello che il punteggio finale lascerebbe immaginare: i campani sono passati in vantaggio al 9’ con Caprari, salvo poi essere rimontati tra il 31’ e il 35’ a causa delle reti di Pedro e Dzeko. Nel recupero del primo tempo è arrivato anche il tris di Mkhitaryan, che però è stato annullato per fuorigioco. E allora nella ripresa il Benevento ha raggiunto il pareggio grazie ad un calcio di rigore, che Lapadula in un primo momento ha sbagliato, salvo poi trovare il tap in vincente. Le emozioni dal dischetto non sono però finite qui, perché al 67’ è stata la Roma ad avere un rigore a disposizione: Veretout non ha sbagliato. Nel finale i giallorossi hanno dilagato complice un Benevento che ha mollato gli ormeggi: Dezko ha siglato la sua personale doppietta al 78’, mentre il subentrato Carles Perez ha fissato il punteggio sul 5-2 con una bella iniziativa personale.

