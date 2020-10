Il Chelsea? Un lavoro da Max Allegri: Abramovich lo corteggia per dare un senso ai milioni sprecati da Lampard

20 ottobre 2020 a

Sulla carta Massimiliano Allegri è uno dei migliori allenatori al mondo, anche se ha iniziato la seconda stagione consecutiva senza avere una panchina. Le stranezze del calcio fanno sì che ora Allegri potrebbe tornare in gioco proprio grazie alla squadra che ha dato una dimensione internazionale a Maurizio Sarri. Si tratta del Chelsea, con Roman Abramovich che dopo aver speso fior fiori di milioni vorrebbe vedere i suoi investimenti ottimizzati al massimo e quindi tradotti in risultati importanti sul campo. Quelli che stanno mancando a Frank Lampard, che finora non ha convinto il padrone dei Blues: dopo aver speso 230 milioni è naturale avere aspettative alte. Chi meglio di Allegri potrebbe gestirle, tirando il meglio dai campioni che ha in rosa? Senza dimenticare il nucleo di giovani fenomeni su cui potrebbe contare: per ora è solo un corteggiamento, ma chissà che non potrebbe finire con qualcosa di più serio.

