Thiago Silva, la telefonata: "Mi ha detto Allegri come battere l'Inter"

A fine gara proprio Thiago Silva ha messo il dito nella piaga della squadra di Cristian Chivu, con parole al miele verso la sua ex squadra, il Milan. "Sono contento della partita che abbiamo fatto, non è facile giocare così contro l'Inter — commenta il capitano della formazione brasiliana — Sapevamo che era difficile, difensivamente abbiamo fatto una buona partita, pur non riuscendo a giocare come siamo abituati con la palla perché loro pressavano e faceva molto caldo. Ma sono contento".

Un grande Fluminense, e un grande Thiago Silva , hanno battuto per 2-0 l’Inter mandandola a casa. I nerazzurri, eliminati dal Mondiale per Club, hanno subito gol in avvio da German Cano e poi nel finale da Hercules.

L’ex difensore di Psg e Chelsea ha poi rivelato: "Sono appassionato di calcio e questa settimana ho chiamato Allegri, con cui sono molto amico — il racconto del brasiliano — Gli ho chiesto info sull'Inter, lui me ne ha parlato molto bene come squadra, perché la rispetta molto. Mi ha passato buone informazioni! Non siamo riusciti a parlare del Milan, avevamo poco tempo. Però gli ho detto che a gennaio se riesco passo a trovare lui e Ibra". Non dimenticando il suo passato in rossonero e per lui affrontare l'Inter è stato come un derby: "Sono sicuro che i tifosi del Milan abbiano apprezzato: dedico la vittoria anche a loro, ho pensato a loro tutta la partita”. A gennaio potrebbe esserci la possibilità che il difensore vada a trovare la sua ex squadra a Milanello: “Non ne abbiamo parlato, però gli ho detto che a gennaio forse andrò a trovarli”.