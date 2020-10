Coronavirus al Giro d'Italia, si ritira Fernando Gaviria: "Positivo e recidivo, era stato contagiato anche lo scorso marzo"

20 ottobre 2020 a

a

a

Altro caso di positività al coronavirus al Giro d'Italia: il colombiano Fernando Gaviria dell'UAE Team Emirates è stato costretto al ritiro. Nota inquietante era già risultato positivo al Covid lo scorso marzo. Gaviria è stato immediatamente posto in isolamento, è in buona salute e completamente asintomatico, fa sapere l'UAE Team Emirates. Tutti i tamponi degli altri ciclisti e degli altri membri dello staff del team sono risultati invece negativi. Su 492 tamponi c'è anche un altro caso di positività: è un membro dello staff del team AG2R-La Mondiale, anche lui posto subito in isolamento come confermato dai responsabili sanitari della squadra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.