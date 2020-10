Europa League, il Napoli ko in casa contro l'Az Alkmaar decimato dal coronavirus. La Roma batte in rimonta lo Young Boys

22 ottobre 2020 a

Brividi Roma, delusione Napoli. Due i match pre-serali di Europa League delle italiane, al debutto. I giallorossi di Fonseca vinco 2-1 in rimonta in Svizzera contro lo Young Boys, mentre gli uomini di Gattuso perdono abbastanza clamorosamente 1-0 al San Paolo contro gli olandesi dell'Az Alkmaar, peraltro falcidiati dalle assenze di molti titolari positivi al coronavirus. La Roma non brilla nel primo tempo, chiuso sotto per il rigore trasformato da Nsame al 14'. Nella ripresa, però, arriva la buona reazione con il pareggio di Carles Perez e l'acuto di Kumbulla che ribaltano la situazione nel giro di 4 minuti, tra 69' e 73'. Male, invece, il Napoli: Gattuso manda in campo i pezzi da 90 con una squadra super offensiva (Politano, Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen, ma a passare sono gli ospiti: basta un lampo di De Wit al 57' per spegnere gli ardori dei padroni di casa, decisamente più pimpanti in campionato che in Europa.

