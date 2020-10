Roma, anche Gianluca Mancini positivo al coronavirus: "Dritto in quarantena"

Foto: Lapresse

Aumentano i casi di positivi al Covid nella prima squadra della Roma. Dopo i casi di Diawara e Calafiori, anche Gianluca Mancini è risultato positivo al tampone. E' stato lo stesso difensore ad averlo comunicato sul proprio profilo Instagram. "Ciao a tutti, sono risultato positivo al coronavirus e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena", scrive il difensore che poi aggiunge: "Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo". Nei scorsi giorni a Trigoria erano stati registrati quattro casi nell'Under 17, due nell'Under 18, uno nella Primavera e gli oltre dieci nella Primavera femminile. Oggi tutti i giocatori prima di scendere in campo nel pomeriggio verranno sottoposti a nuovi tamponi per evitare un vero e proprio focolaio dentro Trigoria.

