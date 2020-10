Serie A, il Napoli vince in rimonta il derby campano contro il Benevento: 2-1 in trasferta

25 ottobre 2020 a

a

a

È ancora del Napoli il derby campano, il Benevento esce sconfitto per 2-1 dal Ciro Vigorito in una gara valida per la quinta giornata di Serie A. Tre punti che issano i ragazzi di Gattuso al secondo posto in classifica con 11 punti alla pari del Sassuolo, a -1 dal Milan capolista impegnato domani sera nel posticipo contro la Roma. Non è bastato al Benevento di Pippo Inzaghi il primo gol in Serie A di Roberto Insigne, la rimonta del Napoli porta la firma di Lorenzo Insigne (per lui anche un gol annullato dal Var ad inizio ripresa) e di Petagna (67°).

Napoli spento, l'Az decimato dal coronavirus sbanca il San Paolo. Roma, 2-1 in rimonta in Svizzera

Nel primo dopo una buona mezzora dei padroni di casa il Napoli ha preso in mano le redini del gioco e ha cominciato l'assalto per la rimonta vincente. Solo nel il Napoli, dopo la rete del 2-1 di Petagna, ha calato il ritmo anche per la stanchezza e il Benevento ha provato ad approfittarne sfiorando il pareggio prima con il grande ex Cristian Maggio e nel recupero con Sau su punizione. Un grande Meret ha però blindato i tre punti per gli azzurri. Per i sanniti terza sconfitta stagionale contro altrettante big, ma sempre uscendo dal campo a testa alta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.