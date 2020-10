Cristiano Ronaldo, tampone ancora positivo: niente Barcellona in Champions League. Juve e Pirlo, che guaio

27 ottobre 2020 a

Cristiano Ronaldo è risultato ancora positivo al covid-19. Niente sfida contro Messi quindi per il portoghese. CR7 si è sottoposto a due tamponi che hanno però nuovamente evidenziato la positività. L'attaccante, che è out dallo scorso 13 ottobre ed è sempre stato asintomatico, sperava di aver superato la malattia e di poter tornare finalmente in campo domani contro il Barcellona, ma la sua attesa non è evidentemente ancora finita.

Cristiano Ronaldo ancora positivo, dubbi sulla norma Uefa: perché potrebbe giocare comunque

Il giocatore rimane asintomatico e in isolamento. Ronaldo ha appreso di essere stato infettato il 13 ottobre scorso, durante il ritiro con la nazionale lusitana alla vigilia del match di Nations League tra Svezia e Portogallo. Un primo tampone aveva dato esito incerto, il secondo ha sentenziato la positività di CR7. "Sto bene, la macchina ha detto che ho il virus" aveva poi confidato in una diretta Instagram.

