Luciano Spalletti, offerta da 20 milioni l'anno: dove sbanca

Fatto fuori dalla Nazionale, Luciano Spalletti si consola a tempo record con un ingaggio faraonico, irreale? Possibile, anzi probabile. Sulle sue tracce infatti c'è l'Al Nassr, la squadra saudita in cui milita Cristiano Ronaldo, che ha individuato proprio nel 66enne di Certaldo il candidato ideale per rilanciare le proprie ambizioni, dopo una stagione sottotono con Stefano Pioli in panchina.

Pioli ha ancora un contratto valido per due anni, con un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, sono in corso colloqui per una risoluzione consensuale, che includerebbe una ricca buonuscita. Una volta libero, il tecnico emiliano tornerà in Italia per prendere le redini della Fiorentina, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’improvvisa rinuncia di Palladino. Pioli ha escluso di assumere il ruolo di Ct della Nazionale proprio per il fatto di aver già dato la sua parola alla Viola.