Cristiano Ronaldo sfida Trump: gli regala una maglietta, con questa scritta...

Parole forti, considerando la posizione degli Stati Uniti quando si parla di guerra, considerando anche le parole dell'ex tycoon che nelle ultime ore, ha detto, ”non sta cercando un cessate il fuoco, ma sta cercando di fare meglio di un cessate il fuoco ", alludendo a una fine duratura delle ostilità tra Israele e Iran, minacciando l'Ayatollah Khamenei di andarlo a snidare nel suo bunker: "Sappiamo esattamente dove si nasconde, non lo uccideremo, almeno non per ora. La nostra pazienza sta per esaurirsi".

Il tutto mentre alcuni media riportano voci di un imminente appoggio diretto degli Usa a Israele nel conflitto in atto, qualora non ci sia la "resa incondizionata" dell’Iran. Scene di guerra alle quali CR7 non vuole più assistere, tanto che il cinque volte Pallone d’Oro, con altrettante Champions vinte, ha voluto scrivere questa dedica sulla maglia dedicata al rieletto presidente degli Stati Uniti. La maglia è stata consegnata dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ad Alberta, in Canada, in occasione del G7. "Oh, mi piace. Giocando per la pace. È grande", ha commentato Donald a riguardo, mentre la sua mente è lontanissima da una pace nel conflitto in Medio Oriente.