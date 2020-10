Roberto Burioni contro Cristiano Ronaldo: "Benvenuto nella squadra dei virologi, sarai utile contro gli oculisti"

28 ottobre 2020 a

a

a

Anche Roberto Burioni si scaglia contro Cristiano Ronaldo. A suo modo, ironico e sarcastico, il virologo commenta il post social del calciatore juventino, positivo al coronavirus, secondo cui "il tampone è una str***a". Frase che non è piaciuta a molti, soprattutto perché legata a un contesto, quello del calcio (CR7 è stato costretto l'attesissima gara di Champions League tra la Juve e il Barcellona di Messi), che non può essere paragonato allo scenario drammatico in cui è ripiombato il mondo.

"Il tampone è una str***". Coronavirus, Cristiano Ronaldo complottista: parole pesantissime e scandalo

"Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo - è la sardonica risposta del virologo-star di Twitter -. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti". Chissà se il portoghese deciderà di ributtare la palla nell'altra metà del campo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.